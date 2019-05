Lazio, svelata la maglia della finale di Coppa Italia

08/05/2019

La Lazio ha svelato la maglia speciale che verrà indossata dalla squadra di Simone Inzaghi in occasione della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma mercoledì 15 allo Stadio Olimpico (inizio ore 20.45). Sulla manica sinistra della casacca 'bandiera', in corrispondenza delle ali dell'aquila stilizzata, la scritta "Con l'Aquila sul Petto" e un omaggio all'inno di Mameli che sarà suonato prima della partita. A destra la patch della finale e sul petto la scritta Finale Tim Cup 2018/19 - Stadio Olimpico.