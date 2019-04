Coppa Italia, la vittoria vale oltre 13 milioni di euro

24/04/2019

Non solo la soddisfazione di alzare un trofeo e l'arricchimento della bacheca, la vittoria della Coppa Italia porterebbe nelle casse societarie un discreto gruzzolo. L'occasione per Milan, Lazio, Atalanta e Fiorentina è quella di incassare oltre 13 milioni di euro combinando il montepremi del torneo oltre alla possibilità di partecipare alla Supercoppa Italiana e alla qualificazione ai gironi di Europa League.

I calcoli, effettuati da Calcio e Finanza, partono dal montepremi stabilito dalla Lega Serie A per la vittoria della finale: 5,2 milioni di euro (3,4 invece all'altra finalista sconfitta) a cui bisogna aggiungere i ricavi da biglietteria dell'ultimo atto all'Olimpico, 45% divisi per le due squadre e il restante 10% che invece andrà alla Lega stessa. Gli anni scorsi la finale ha portato incassi complessivi dal botteghino da circa 4 milioni di euro, ciascuna squadra potrebbe dunque ricevere 1,8 milioni di euro che porterebbe a 7 i milioni guadagnabili dalla sola vittoria della Coppa Italia.

Ma non è tutto, perché chi vince la Coppa Italia conquista anche l’opportunità di giocarsi la Supercoppa italiana e l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League.

Della Supercoppa 2020 non si conoscono ancora né la data né la sede, ma è ancora valido l'accordo che prevede di disputare due delle prossime quattro edizioni in Arabia Saudita. Se si giocherà in Arabia, il montepremi da dividere tra i due club sarebbe di 6,75 milioni, quindi 3,375 milioni di euro a testa che porterebbero chi vince la Coppa Italia a incassare oltre 10 milioni di euro.

Un montepremi che crescerebbe ulteriormente, arrivando a toccare i, grazie alla qualificazione alla prossima Europa League, che garantisce premi per 2,92 milioni dallaper la sola partecipazione ai gironi (senza considerare il market pool e il botteghino per le tre gare casalinghe assicurate).