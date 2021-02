Mondiale per Club: Pavard regala il titolo al Bayern Monaco

MONDIALE PER CLUB

La rete del francese al 59’ vale l'1-0 al Tigres: è il quarto trionfo nella competizione e il sesto titolo stagionale, eguagliato il Barcellona del 2009. Al Ahly terzo: Palmeiras ko ai rigori

Il Bayern Monaco è campione del mondo. A Doha, gli uomini di Flick vincono 1-0 la finale del Mondiale per Club battendo il Tigres grazie al gol al 59' di Pavard. Per i bavaresi è il quarto trionfo dopo quelli del 1976, del 2001 e del 2013, nonché il sesto titolo stagionale: eguagliato il Barcellona del 2009. Al terzo posto chiude l’Al Ahly, che stende il Palmeiras ai rigori dopo lo 0-0 dei primi 90’: decisivo l’errore di Felipe Melo. afp

Due sconfitte che di certo non cancellano l'emozione di aver vinto la Libertadores al 99' contro il Santos, ma è anche vero che il Palmeiras non può essere soddisfatto del suo Mondiale per Club, chiuso al quarto posto dopo due sconfitte. Il Verdão, considerato alla vigilia la principale candidata a contendere il titolo al Bayern, chiude addirittura giù dal podio: sul gradino più basso ci sale un generoso Al Ahly, meritatamente terzo dopo un'ottima semifinale contro i tedeschi. Avvio di match bloccato a Doha: la prima vera occasione, infatti, arriva al 27', quando El Soulia recupera palla e salta Felipe Melo, sbagliando però il diagonale destro concludendo sul fondo. Sei minuti dopo, il Palmeiras risponde con il destro dal limite dell'area di Roni, che però colpisce alto sopra la traversa. Col passare dei minuti, i brasiliani crescono: al 40', Roni colpisce di testa sul cross di Vina, esaltando il riflesso di El Shenawy. Ci si aspetta lo stesso ritmo nella ripresa, ma le azioni pericolose latitano. Solo al 67', infatti, il risultato sembra sbloccarsi con il gol di Ajayi, bravo ad insaccare dopo la respinta di Weverton sulla rovesciata di Tawfik. All'80', invece, il diagonale mancino di De Paula non spaventa la formazione di Mosimane. Si arriva inevitabilmente ai calci di rigore, con ben cinque errori su dieci. Sbagliano Roni e l'ex Milan Luiz Adriano per i brasiliani, El Soulia e Mohsen per gli egiziani. Al momento decisivo, però, il capitano del Verdão ed ex Inter Felipe Melo si fa parare la conclusione da El Shenawy. Gioisce l'Al Ahly, mentre il Palmeiras esce a testa bassissima e senza vittorie nella competizione.