Coppa del Mondo per Club, scattano le semifinali: domani il Palmeiras, lunedì il Bayern

Domenica 7 e lunedì 8 febbraio, in esclusiva in esclusiva assoluta sul “20” e in streaming su sportmediaset.it le semifinali della Coppa del Mondo per Club Fifa 2020. Il torneo in onda sul canale diretto da Marco Costa entra nella fase decisiva. Si parte domani, domenica 7 febbraio, con il Tigres che, dopo aver eliminato l’Ulsan Hyundai vincendo per 2-1, è pronto a sfidare i brasiliani del Palmeiras nella prima semifinale. Lunedì 8 invece sarà la volta dell’Al Alhy che dopo aver battuto l’Al Duhail per 1-0 incontrerà i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Le due squadre sconfitte del primo turno, l’Ulsan Hyundai e l’Al Duhail, domani si sfideranno nella finale per il quinto e sesto posto alle ore 16.00.

Getty Images