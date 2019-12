Coppa del Mondo per Club 2019: altre due partite in diretta su Mediaset

La Coppa del Mondo per club FIFA 2019 torna in esclusiva in chiaro sul canale 20. Sabato 14 dicembre, la rete diretta da Marco Costa trasmette le due partite del secondo turno: Al Hilal-Esperance e Monterrey-Al Sadd. Il primo match mette di fronte i campioni della Champions League asiatica, l’Al Hilal dell’ex juventino Giovinco, contro quelli africani, i tunisini dell’Esperance: la vincente troverà il Flamengo di Gabigol. Nella seconda sfida, i qatarioti dell’Al Sadd, che nel primo turno hanno eliminato l’Hienghene, affrontano i vincitori della Champions League CONCACAF, i messicani del Monterrey: la vincente troverà il Liverpool campione d'Europa.