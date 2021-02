Bayern Monaco, autoironia Douglas Costa: "Campione del mondo anche io"

Il Bayern Monaco si è laureato campione del mondo per club: per Douglas Costa solo 16' nella finale contro il Tigres (90' in panchina nella semifinale contro l'Al Ahly) e il brasiliano, in prestito dalla Juventus, ha voluto festeggiare con grande senso dell'autoironia. "Quando chiedi ai tuoi compagni di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo! Hahahah scherzi a parte... CAMPIONE DEL MONDO" il post su Instrgam.