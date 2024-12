Coppa Libertadores, la prima volta del Botafogo: battuto 3-1 l'Atletico Mineiro

Il Botafogo è la vincitrice della Coppa Libertadores 2024: grazie alla vittoria per 3-1 sull'Atletico Mineiro (gol di Luiz Henrique, dell'ex Inter Telles e di Junior Sants) i bianconeri sono anche la 32.ma, e ultima, squadra qualificata al Mondiale per Club 2025. Per le squadre brasiliane si tratta del sesto titolo consecutivo e il 24esimo nella storia della competizione, solo uno in meno dell'Argentina. Si tratta inoltre del terzo titolo consecutivo per i club di Rio de Janeiro, dopo quelli del Fluminense nel 2023 e del Flamengo nel 2022.