Verso Lazio-Roma, Pellegrini: "Il Derby è sempre un derby". Kristensen: "Vogliamo la finale all'Olimpico"

IN ESCLUSIVA

L'esterno della Lazio e quello della Roma hanno parlato in esclusiva a SportMediaset alla vigilia del quarto di finale

Lazio-Roma non può mai essere una partita come le altre che sia di Serie A o un'amichevole, ancora meno se in palio c'è la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia e quindi, allo stesso tempo, l'eliminazione dei rivali cittadini dalla competizione. Alla vigilia della sfida dei quarti di finale - in diretta su Italia 1 e in streaming su Infinity e SportMediaset.it - Luca Pellegrini e Rasmus Kristensen hanno raccontato le proprie emozioni in esclusiva a SportMediaset.

PELLEGRINI: "IL DERBY E' SEMPRE IL DERBY. ORA SONO PIU' MATURO"

Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma, Luca Pellegrini ha parlato in esclusiva a SportMediaset: "Un derby è sempre un derby e in una città come Roma è sempre sentito al di là del rendimento in classifica. Arriva questa partita importante e sarà bello giocarlo anche in Coppa Italia che è un obiettivo per la Lazio, come tutti. Guardiamo partita dopo partita e vediamo il nostro cammino".

Luca Pellegrini è cresciuto nella Roma, ma ora difende i colori della Lazio: "Non sto ancora sentendo grandi emozioni perché siamo distanti dalla partita e sarebbe un problema se fossi già troppo carico. Stiamo gestendo la vigilia molto bene". A Udine nell'ultimo turno, Pellegrini ha segnato il primo gol in campionato: "Siamo pagati per farci trovare pronti quando siamo chiamati in causa. Il gol è già dimenticato come pensiero, ora si pensa al derby". Nelle ultime settimane Pellegrini ha trovato più spazio tra i titolari: "Serve costanza ed equilibrio che magari fino a 3-4 anni fa era difficile avere, anche per via dell'età.

KRISTENSEN: "VOGLIAMO LA FINALE ALL'OLIMPICO. IMPRESSIONATO DA HUIJSEN"

Sull'altra sponda della capitale, Rasmus Kristensen ha parlato del derby in Coppa Italia in arrivo contro la Lazio: "Siamo ottavi ma la classifica è corta e con qualche vittoria possiamo risalire - ha dichiarato in esclusiva a SportMediaset il difensore della Roma -. La Coppa Italia è un torneo che vogliamo onorare per giocare la finale all'Olimpico che è uno dei nostri obiettivi. Non vedo l'ora di giocare questa partita, l'ultimo è stato intenso ma l'ho vissuto dalla panchina. Per noi è molto importante vincere".

Kristensen è pronto a dare battaglia in campo: "Non temo nessuno, ma rispetto la forza dell'avversario. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per vincere la partita. Contro l'Atalanta abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma è stata una questione di dettagli, ma ora siamo concentrati sulla Coppa Italia".

Il rendimento dell'esterno giallorosso è cresciuto nel tempo e ora lo spazio concesso da Mourinho è sempre maggiore: "Fa parte del gioco, ci vuole tempo per l'ambientamento in contesto diverso. Ora sento di essere pienamente inserito in Serie A e in quello che chiede il mister. Faccio del mio meglio per velocizzare l'adattamento e quello che conta è dare il mio meglio in qualsiasi ruolo scelga Mourinho".

Nel reparto difensivo della Roma è arrivato il classe 2005 Dean Huijsen in prestito dalla Juventus e contro l'Atalanta ha esordito in giallorosso: "Sono rimasto impressionato, è entrato bene in campo e ha fatto una buona partita. Se hai la qualità giusta l'età no conta, sono felice sia qui con me. Siamo in pochi e dobbiamo compattarci ancora di più per far fronte ai problemi. Ovviamente c'è qualche defezione, ma alla fine conta lottare per i compagni".

Vedi anche Calcio Coppa Italia: dove vederla, tv, streaming, orari, telecronisti