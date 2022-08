Venezia, focolaio Covid: positivi 13 tesserati del club

© twitter

Emergenza Covid in casa Venezia. Il club ha infatti comunicato ufficialmente che 13 tesserati sono risultati positivi e posti in isolamento. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità dei soggetti coinvolti e non è chiaro quanti siano i giocatori interessati dal focolaio in vista della sfida di Coppa Italia in programma domenica contro l'Ascoli. "In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 - ha annunciato il Venezia -. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario".