Milan, Pioli: "Grossa delusione, poco lucidi in superiorità numerica"

Stefano Pioli non può che esprimere delusione per l'eliminazione del suo Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una partita seria, decisa e aggressiva, anche se non con tantissima qualità - le sue parole a SportMediaset -. Dopo essere andati in superiorità numerica non abbiamo avuto lucidità per sfruttare questo vantaggio, abbiamo concluso quando non era il momento di farlo, non abbiamo aperto la difesa come dovevamo. È una grossa delusione, volevamo questo passaggio del turno e non lo abbiamo ottenuto, dispiace. Le scelte? Abbiamo affrontato bene gli avversari, abbiamo rischiato una sola volta in 90', poi ho fatto i cambi per cercare altri spunti offensivi, dovevamo sfruttare meglio il tempo a nostra disposizione nei supplmentari. Noi vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni, ma ora dobbiamo ripartire con ancora più determinazione, né il campionato né la Supercoppa aspettano noi".