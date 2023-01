Coppa Italia, allerta meteo a Napoli: a rischio il match con la Cremonese

COPPA ITALIA

La partita è in programma questa sera alle 21 allo Stadio Maradona: decisione attesa intorno alle 17.30

© Getty Images L'allerta meteo incombe su Napoli-Cremonese di Coppa Italia. In queste ore, Lega calcio e autorità cittadine stanno valutando l'ipotesi, clamorosa, di rinviare il match di questa sera in vista del possibile peggioramento del tempo. La Protezione Civile, sia oggi che domani, ha disposto un'allerta arancione. In ogni caso, la decisione definitiva sulla partita verrà presa inteorno alle 17, dopo un ulteriore vertice tra il Napoli, la Cremonese, prefettura e delegati della Lega Calcio.

Al momento, vista la situazione, non ci sarebbero le condizioni per rinviare la partita, ma tutto dipenderà da come si evolveranno le condizioni meteo nelle prossime ore sull'area nei pressi dello stadio. Di sicuro cruciale sarà il vertice con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, in programma intorno alle 17 per un aggiornamento sul da farsi. La situazione comunque verrà valutata di ora in ora.

