Coppa Italia, tutti gli arbitri dei 32esimi: Milan-Bari ad Arena

L'Aia ha reso note le squadre arbitrali scelte per il secondo turno dei match della coppa nazionale
Tutto pronto per i 32esimi di Coppa Italia, appuntamento in esclusiva sui canali Mediaset. Manca sempre meno al secondo turno della Coppa naizonale e ora si conoscono anche i nomi delle squadre arbitrali che dirigeranno queste partite. Di seguito il comunicato dell'Aia: "Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26.
CALZAVARA
CAVALLINA - EMMANUELE
IV: LA PENNA
VAR: MARINI
AVAR: MARCHETTI
TURRINI
CATALLO – MONACO
IV: SACCHI
VAR: PATERNA
AVAR: PRONTERA
MUCERA
LAUDATO – CORTESE
IV: DI BELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
FERRIERI CAPUTI
TRINCHIERI – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: MANGANIELLO
ALLEGRETTA
MINIUTTI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SANTORO
GALIPO’
DI GIACINTO - RINALDI
IV: MANGANIELLO
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
PERRI
LUCIANI – PRESSATO
IV: DIONISI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
ZANOTTI
BELSANTI – BIFFI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
PERENZONI
RICCI – GRASSO
IV: PAIRETTO
VAR: GUALTIERI
AVAR: AURELIANO
CREZZINI
PALERMO – PISTARELLI
IV: ABISSO
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
DI MARCO
GIUGGIOLI – COLAIANNI
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BARI (17/08 h. 21:15)
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA ( 18/08 h.18)
MASSIMI
GALIMBERTI – REGATTIERI
IV: PEZZUTO
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
ZUFFERLI
BARONE - LAGHEZZA
IV: PICCININI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RUTELLA
BONACINA (foto)
CEOLIN - SCARPA
IV: RAPUANO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
TREMOLADA
MOKHTAR - PASCARELLA
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: SOZZA
