Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
DESIGNAZIONI

Coppa Italia, tutti gli arbitri dei 32esimi: Milan-Bari ad Arena

L'Aia ha reso note le squadre arbitrali scelte per il secondo turno dei match della coppa nazionale

13 Ago 2025 - 14:00

Tutto pronto per i 32esimi di Coppa Italia, appuntamento in esclusiva sui canali Mediaset. Manca sempre meno al secondo turno della Coppa naizonale e ora si conoscono anche i nomi delle squadre arbitrali che dirigeranno queste partite. Di seguito il comunicato dell'Aia: "Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26.

Leggi anche

Scatta la Coppa Italia, il 17 agosto debutta il Milan contro il Bari

  • EMPOLI – REGGIANA (15/08 h.18)

CALZAVARA

CAVALLINA - EMMANUELE

IV: LA PENNA

VAR: MARINI

AVAR: MARCHETTI

  • SASSUOLO – CATANZARO (15/08 h.18.30)

TURRINI

CATALLO – MONACO

IV: SACCHI

VAR: PATERNA

AVAR: PRONTERA

  • LECCE – JUVE STABIA (15/08 h.20.45)

MUCERA

LAUDATO – CORTESE

IV: DI BELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MONALDI

  • GENOA – LR VICENZA (15/08 h.21.15)

FERRIERI CAPUTI

TRINCHIERI – EL FILALI

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: MANGANIELLO

  • VENEZIA – MANTOVA (16/08 h.18.00)

ALLEGRETTA

MINIUTTI – BIANCHINI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SANTORO

  • COMO – SUDTIROL (16/08 h.18.30)

GALIPO’

DI GIACINTO - RINALDI

IV: MANGANIELLO

VAR: SERRA

AVAR: DI VUOLO

  • CAGLIARI – ENTELLA (16/08 h.20.45)

PERRI

LUCIANI – PRESSATO

IV: DIONISI

VAR: BARONI

AVAR: MARINI

  • CREMONESE – PALERMO (16/08 h. 21:15)

ZANOTTI

BELSANTI – BIFFI

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: PRENNA

  • MONZA – FROSINONE (17/08 h. 18.00)

PERENZONI

RICCI – GRASSO

IV: PAIRETTO

VAR: GUALTIERI

AVAR: AURELIANO

  • PARMA – PESCARA (17/08 h. 18.30)

CREZZINI

PALERMO – PISTARELLI

IV: ABISSO

VAR: GIUA

AVAR: MAZZOLENI

  • CESENA – PISA (17/08 h 20:45)

DI MARCO

GIUGGIOLI – COLAIANNI

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

MILAN – BARI  (17/08 h. 21:15)

ARENA

FONTEMURATO – VOTTA

IV: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINELLI

AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA  ( 18/08 h.18)

MASSIMI

GALIMBERTI – REGATTIERI

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

  • SPEZIA – SAMPDORIA (18/08 h. 18:30)

ZUFFERLI

BARONE - LAGHEZZA

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RUTELLA

  • UDINESE – CARRARESE (18/08 h. 20:45)

BONACINA (foto)

CEOLIN - SCARPA

IV: RAPUANO

VAR: VOLPI

AVAR: MERAVIGLIA

  • TORINO – MODENA (18/08 h. 21:15)

TREMOLADA

MOKHTAR - PASCARELLA

IV: FOURNEAU

VAR: GHERSINI

AVAR: SOZZA

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

14:58
Italiano: "È la gioia più grande"

Italiano: "È la gioia più grande"

00:22
Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

00:27
Il calendario di venerdì 15 agosto

Il calendario di venerdì 15 agosto

00:34
Riparte la Coppa Italia

Riparte la Coppa Italia

03:30
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA IN CITTA' MCH

Grande festa a Bologna per la Coppa Italia: la notte è rossoblù

02:42
MCH FESTE ARRIVO BOLOGNA IN TRENO MCH

Bologna torna in città con la Coppa: esplode la festa

00:31
Bologna: delirio nello spogliatoio. E c'è anche… Calafiori!

Bologna: delirio nello spogliatoio. E c'è anche… Calafiori!

07:10
Ferguson: "Meritiamo il trofeo"

Ferguson: "Meritiamo il trofeo"

06:53
Conceiçao: "Una delusione per tutti"

Conceiçao: "Una delusione per tutti"

07:48
Gabbia: "Buttata via un'occasione"

Gabbia: "Buttata via un'occasione"

06:00
L'amarezza di Coincecao: "Dovevamo fare molto di più"

L'amarezza di Coincecao: "Dovevamo fare molto di più"

04:39
Gabbia: "Difficile trovare le parole giuste"

Gabbia: "Difficile trovare le parole giuste"

07:02
Italiano: "Volevamo vincere"

Italiano: "Volevamo vincere"

02:14
Ndoye e Castro: "Siamo felicissimi"

Ndoye e Castro: "Siamo felicissimi"

02:27
Italiano commosso: "Dedico la Coppa Italia ai giocatori e a Joe Barone"

Italiano commosso: "Dedico la Coppa Italia ai giocatori e a Joe Barone"

14:58
Italiano: "È la gioia più grande"

Italiano: "È la gioia più grande"

I più visti di Coppa Italia

Il calendario di venerdì 15 agosto

Il calendario di venerdì 15 agosto

Scatta la Coppa Italia, il 17 agosto debutta il Milan contro il Bari

Il Vicenza espugna Padova e si regala Marassi a Ferragosto, Avellino ko col Cerignola e Pescara ok

Entella scatenata contro la Ternana, 4-0 senza storia. Ora trova il Cagliari

Riparte la Coppa Italia

Riparte la Coppa Italia

Coppa Italia 2025/26: si parte il 9 agosto con i preliminari, Milan-Bari il 17/8

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:06
Figlio non invitato all'addio al calcio, Hummels si scusa
15:33
Udinese, la cessione non arriva: "Con fondi Usa situazione ferma"
15:09
Il ct Gattuso fa visita all'Udinese, stasera allo stadio per la Supercoppa
15:06
Tegola per il Wolfsburg: nuovo infortunio per Kevin Paredes
14:47
Coppa Italia: Milan-Bari in campo con lutto al braccio