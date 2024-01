Milan, Pioli fa turnover in Coppa Italia: dentro Adli e Jovic

COPPA ITALIA

Contro il Cagliari rifiatano Maignan, Giroud, Calabria, Kjaer e Pulisic: ma l'obiettivo quarti è irrinunciabile

Retrocesso in Europa League dopo il terzo posto nel girone di Champions e lontano dall'Inter capolista in campionato, il Milan è costretto a inseguire i quarti di Coppa Italia consapevole di non poter fallire un altro obiettivo stagionale. Contro il Cagliari (diretta su Canale 5 martedì sera alle 21 e streaming su sportmediaset.it) Stefano Pioli farà rifiatare qualcuno dei suoi big, ma il turnover, nonostante la grande emergenza, non sarà eccessivo. A rifiatare, in vista del turno di campionato contro l'Empoli del 7 gennaio, saranno Maignan, Calabria, Kjaer, Pulisic e Giroud, ma saranno regolarmente della partita alcuni perni della squadra, da Theo a Reijnders passando per Loftus-Cheek e Leao.

Insomma, la sfida del Meazza sarà sì l'occasione giusta per far smaltire un po' di fatica, ma è e resta una gara importante, da non fallire anche alla luce di un tabellone che potrebbe essere alla portata dei rossoneri con la vincente di Atalanta-Sassuolo negli eventuali quarti e quella di Bologna-Fiorentina in semifinale. Se poi si tiene in debita considerazione l'eliminazione dell'Inter, ecco che non può sorprendere come coppa nazionale sia diventata improvvisamente un trofeo da provare a portarsi a casa.

Stando a quanto trapela da Milanello, la formazione del Milan dovrebbe essere questa: Mirante in porta, Florenzi, Simic, Theo Hernandez e Bartesaghi in difesa, Adli e Reijnders in regia, Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao sulla trequarti e Jovic davanti. Di fronte un Cagliari che, in vista della gara contro il Lecce, farà invece un turnover importante: ci sarà sicuramente Luvumbo a cui verrà chiesto l'ultimo sforzo prima di partire per la Coppa d'Africa. Per il resto spazio a Radunovic in porta, difesa con Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos e Obert, mediana con Makoumbou, Jankto, Sulemana e Deiola e attacco con Luvumbo e Petagna.

Queste le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Makoumbou, Jankto, Sulemana, Deiola; Luvumbo, Petagna.

