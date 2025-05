Milan-Bologna: Conceiçao specialista, Italiano vuole annullare la maledizione

Molto dipenderà da che Bologna il Milan si troverà di fronte. Quello di venerdì scorso in campionato, spazzato via da Gimenez o quello che all’andata lo aveva battuto al Dall’Ara e che tuttora lo precede in classifica? Bologna reduce da una stagione di rivoluzioni azzardate, con Italiano che ha cancellato Thiago Motta, sostituendo il suo Bologna da sogno con uno da solide realtà, spensierato e vincente. Soprattutto se, dopo 51 anni, la Coppa Italia tornasse in Emilia. Le preoccupazioni non mancano: l’allenatore rossoblù è reduce da tre finali perse consecutivamente con la Fiorentina (nel 2023 contro l’Inter in Coppa Italia e col West Ham in Conference League, poi nel 2024 anche contro l’Olympiacos). Ecco perché quella dell'Olimpico, anche per lui, sarà la coppa… delle coppe!