Coppa Italia, dove vedere la finale Milan-Bologna: la programmazione

La 78ª edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 14 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida “Milan-Bologna” che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.