Le pagelle di Piantanida: Jimenez è il "fresco di zona", Jovic trova la tessera punti

I VOTI

Romero unico in vacanza del Milan mentre i colleghi lavorano, Theo Hernandez torna "menefreghista" mentre Radunovic ha la batteria scarica

THEO HERNANDEZ 8

Dice che Pioli gli ha cambiato la vita e così per aiutare Pioli qualche settimana fa si è fatto venire in mente l’idea di giocare da centrale, che cucciolo d’altruismo. Però, c’è un grosso però, quando viene meno ai principi di coralità di squadra, quando lede il diritto altrui di possedere il pallone e torna un ultras del menefreghismo calcistico, siamo sicuri che Pioli non si offende.

PAGELLA JIMENEZ 7,5

Al Real Madrid è cresciuto nel reparto dei Carvajal, per qualcuno addirittura più potente. Per qualcuno ha preso dal papà, nazionale spagnolo di atletica, mentre per qualcuno sarebbe il nuovo Theo, anche se il ruolo naturale è a destra. Insomma, per qualcuno fino alle 20.59 era Alejandro, ora tutti lo chiamano il “fresco di zona”.

LUVUMBO 5,5

Ormai l’abbiamo capito: o gli manca sempre quel centesimo per fare un euro oppure svuota la slot machine con le sue giocate. A sto giro tasche vuote. LUVUMBO 5,5

RADUNOVIC 4

Un anno fa esatto si è fermato per strada ad aiutare un pullmino di tifosi del Cagliari con la batteria scarica, peccato che da lì il portiere gentiluomo non è più ripartito: in campionato guida Scuffet e in Coppa ha perso due volte il volante.

ROMERO 4,5

Quando il 2 gennaio tutti i vostri colleghi sono in ufficio vestiti bene, pettinati, operativi e tu mandi in chat una foto a bordo piscina a Cancun: tutto meraviglioso ma tutto fuori luogo, fuori tempo e fuori partita.

JOVIC 8,5

Per tre mesi non è riuscito a fare la spesa e neanche a spingere il carrello, a dire la verità. Ma a inizio dicembre ha compilato il modulo da vice-Giroud, candidandosi anche per qualcosa in più, e si è messo in tasca la tessera-punti “fidatevi di me”: collezionati 5 gol in 5 partite. Ma per i premi è ancora prestino.

