Le pagelle di Piantanida: Di Lorenzo mai visto così, Caso è 'Speedy Gonzales'  

I VOTI

Raspadori non si presenta alla sessione d'esame della Coppa Italia, Cerofolini para anche la sfortuna

DEMME 6

Zero minuti in stagione: Mazzarri lo ripesca in fondo al cassetto nel frigo che c’è in fondo alla panchina del Napoli e la notizia è che non è scaduto, si può ancora usare, è buonino, sì, come ingrediente sul mercato in uscita.

CEROFOLINI 7,5

Nel 2019 si rompe il crociato sinistro, nel 2021 si rompe il crociato destro, poi siccome non ne aveva un terzo la sfiga si rompe le scatole di accanirsi su di lui e lo lascia in pace di costruirsi una carriera. 16 parate nel turno precedente con il Torino, una manciata a Napoli e la sfortuna messa in ginocchio.

RASPADORI 4,5

Una partita che non rende giustizia al corso di laurea a cui è iscritto e che frequenta con profitto: “Scienze Motorie per allenare corpo e mente” dice lo stesso Jack, ma qui è tutto fermo, nessuno si è presentato alla sessione d’esame di Coppa Italia.

LINDSTROM 5

Dev’essere bello, ma anche assurdo, comprare una Formula 1 da 25 milioni di euro e tenerla in garage. E quando ti ricordi di usarla poi ti rendi conto di non poterla usare sulle strade di normale percorrenza, non sai dove metterla ed è tutto piuttosto strano, la sua stagione è tutta piuttosto da… Lindstrom 5

CASO 7,5

Da piccolino faceva il raccattapalle per la Fiorentina, un giorno in Champions entrò in campo mano nella mano con Dainelli, al fianco di Benzema: “Fu impressionante vedere da vicino il sogno di un calciatore vero” ricorda Beppino. Pensate quanto gli farà impressione rivedere questa serata da sogno. Oh, lo chiamano Speedy Gonzales, ma dai, l’avreste mai detto?

DI LORENZO 3

Il nostro è un compito ingrato, quello di compilare il primo vero cahiers de doleances della sua carriera a Napoli: annotiamo sul quadernetto le critiche per la peggior partita del capitano, confidando che nessun sovrano le legga anche perché, per sua fortuna, oggi il Napoli è il regno di nessuno.