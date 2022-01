Lazio, Sarri: "Fosse per me spenderei un miliardo e mezzo sul mercato"

Maurizio Sarri soddisfatto per il passaggio del turno in Coppa Italia: "A differenza dell'incrocio in campionato (quando contro l'Udinese finì 4-4, ndr), non gli abbiamo concesso grandi ripartenze, siamo stati bravi. Mi è piaciuto vedere lo spirito della squadra da parte anche dei subentrati. In questo momento sembriamo in grande crescita anche dal punto di vista della voglia di soffrire, sono salite le motivazioni e in campo si vede un altro livello di determinazione".