Juventus, Sarri si gode Dybala e Higuain: "Primo gol bellissimo"

Maurizio Sarri è soddisfatto della grande prova dei suoi contro l'Udinese. "Le partite a eliminazione diretta sono sempre un'incognita - ha spiegato il tecnico -, la squadra era brillante, abbiamo fatto una buona gara". Parole ai miele per Dybala e Higuain: "Il primo gol è di una bellezza incredibile". Poi su Ronaldo: "Mi piacerebbe far vincere a Cristiano il 6°pallone d'oro. Pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinti più di lui mi fa girare un po'". Douglas Costa: "Dybala? Bel gesto che mi aiuta molto"

L'allenatore bianconero risponde con ironia ai microfoni di Rai Sport quando gli viene sottolineato che sia Dybala che Higuain potevano partire la scorsa estate: "Mia nonna diceva sempre che se una domanda inizia con se, non rispondere".

Sull'assenza di Ronaldo. "Aveva un pò di sinusite, poi stava meglio, poi ha avuto brividi ed altro e non era il caso di rischiarlo". Promosso Bernadeschi a centrocampo: "Si, può fare bene, la sensazione è che possa fare bene, ha qualità tecniche e fisiche per fare bene, l'inizio è promettente, così come l'entusiasmo per provare questo ruolo".

Sulla scelta di inserire Pjaca e di lasciare ancora in panchina Emre Can. "Non mi interesso di mercato, avevo solo un cambio, mi sembrava giusto mettere dentro Marko per dargli un premio, ha bisogno di fiducia dopo la sfortuna che ha avuto contro negli ultimi anni".

L'Inter sta facendo il possibile per rinforzarsi e tenere il passo della Juve. "Normale che facciano di tutto, non c'è un divario di classifica, siamo sempre stati vicini, normale che l'Inter tenti di tutto per andare al top, dobbiamo pensare solo a noi, a migliorare, la sensazione è che abbiamo margini di miglioramento ancora".

In conferenza stampa, Sarri ha altre parole al miele per Dybala: "E' un fuoriclasse. Penso che segnerà il calcio mondiale nei prossimi anni, penso in questo momento sia andato in grande fiducia dopo un periodo di difficoltà".

L'ex tecnico del Chelsea chiude su Ronaldo: "Mi piacerebbe far vincere a Cristiano il sesto pallone d'oro. Pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinti più di lui mi fa girare un po'. Credo Dybala nei prossimi anni potrà diventare uno dei pretendenti".

