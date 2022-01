Juventus, Allegri: "Sconfitta che brucia, ma sono contento della squadra"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo il ko in Supercoppa: "Abbiamo giocato con lucidità e sicurezza"

Sconfitto all'ultimo secondo dei supplementari, Massimiliano Allegri e la Juventus hanno visto scivolare via la Supercoppa italiana: "E' stato un buon test per noi, abbiamo fatto una bella partita - ha commentato il tecnico bianconero -. Abbiamo commesso un'ingenuità a cinque secondi dalla fine, ma abbiamo avuto diverse occasioni subendo poco. La squadra ha giocato bene tecnicamente, ma questa sconfitta brucia. Deve darci la rabbia giusta".

Allegri vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: "La squadra sta bene e sta crescendo, bisogna vedere le cose positive della serata". La Juventus ha giocato con una formazione rimaneggiata: "C'è unità d'intenti da parte di tutti. Rugani ha fatto molto bene, così come Alex Sandro nonostante l'errore finale. Ora vediamo di recuperare gli infortunati e gli squalificati per affrontare l'Udinese".

Rispetto a inizio campionato la Juventus sembra comunque più compatta, ma mancano gli spunti dei campioni come Dybala: "Deve crescere fisicamente, ma dopo l'infortunio non è in grado di fare tante partite di fila. Dopo gli 86 minuti di Roma abbiamo deciso di farlo entrare dopo e abbiamo pensato anche ai supplementari. La squadra ha tenuto un'ottima intensità dopo i primi 10 minuti timorosi, sono soddisfatto perché abbiamo giocato con lucidità e restando in campo con sicurezza".

"Dobbiamo avere la rabbia - ha concluso Allegri a SportMediaset -, vedere festeggiare gli altri deve essere uno stimolo per il resto della stagione".