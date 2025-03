Il Milan ha l'ultima occasione per salvare la stagione: Leao torna titolare

Arriva il derby di Coppa Italia e per il Milan diventa una partita ancora più importante di quanto possano essere tutte le sfide con i rivali cittadini. La sconfitta di Napoli può essere letta in vari modi, dagli errori dilettanteschi nei gol subiti alla reazione rabbiosa e carica di giocatori offensivi del convulso finale. Una metafora di una stagione incomprensibile e, per certi versi, da cancellare. O forse no, visto che una Supercoppa Italiana è arrivata e, centrando anche la Coppa nazionale, non si potrebbe parlare di anno fallimentare.