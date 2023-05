Coppa Italia, le statistiche verso la finale Fiorentina-Inter

statistiche coppa italia

Prima assoluta in finale tra viola e nerazzurri. Inzaghi segue la settima coppa, per Italiano sarebbe la prima

-Questa sarà la prima finale tra Fiorentina e Inter considerando tutte le competizioni.

-Sono 13 i precedenti tra Fiorentina e Inter in Coppa Italia e il bilancio è in perfetto equilibrio: cinque successi per parte e tre pareggi a completare il quadro, anche se nelle ultime quattro sfide hanno sempre vinto i nerazzurri - l’ultimo successo viola risale al 27 febbraio 1996 (1-0 nella semifinale di ritorno).

-Questa sarà la 15ª finale dell’Inter in Coppa Italia, solo Juventus (21) e Roma (16) ne contano di più nella storia del torneo.

-La Fiorentina giocherà la sua 11ª finale di Coppa Italia, la sua ultima risale alla stagione 2013/14 (sconfitta 1-3 contro il Napoli). I Viola potrebbero sollevare il trofeo per la prima volta dall’edizione 2000/01 (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno nella doppia sfida contro il Parma).

-L’Inter potrebbe vincere la sua 9ª Coppa Italia, in quel caso eguaglierà la Roma al 2° posto delle squadre con più trionfi nel torneo (la Juventus prima con 14). In caso di successo della Fiorentina invece, i viola saliranno a 7 trionfi in Coppa Italia, agganciando la Lazio al 4° posto.

-Per la seconda volta nella sua storia la Fiorentina disputerà due finali in una singola stagione (il 7 giugno sfiderà il West Ham in Conference League): la prima risale al 1960/61, quando vinse sia la Coppa delle Coppe contro i Rangers che la Coppa Italia contro la Lazio.

-L’Inter giocherà tre finali in una stagione (la Supercoppa Italiana già vinta lo scorso 18 gennaio, la Coppa Italia il 24 maggio e la Champions League il 10 giugno) per la prima volta dal 2010/11, quando ne disputò quattro e ne vinse tre (Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Mondiale per club).

-Questa sarà l’ottava finale di Simone Inzaghi da allenatore tra tutte le competizioni; dopo aver perso la sua prima finale contro la Juventus in Coppa Italia nel 2017, il tecnico piacentino ha vinto tutte le successive sei – incluse le tre alla guida dell’Inter (due volte la Supercoppa Italiana e una Coppa Italia).

-Questa sarà la seconda finale consecutiva di Coppa Italia dell’Inter, dopo il successo della scorsa stagione (4-2 contro la Juventus); i nerazzurri hanno vinto l’ultimo atto del torneo nelle ultime tre occasioni e la loro ultima sconfitta risale all’edizione 2007/08: 1-2 contro la Roma, anche in quel caso il 24 maggio.

-L’Inter, dopo il successo dello scorso anno contro la Juventus (4-2), potrebbe vincere la Coppa Italia per due stagioni consecutive per la prima volta dal biennio 2009/10 e 2010/11.

-L’ultimo giocatore della Fiorentina ad aver segnato in una finale considerando tutte le competizioni è stato Juan Manuel Vargas il 3 maggio 2014 contro il Napoli in Coppa Italia.

-Lautaro Martínez ha segnato in due delle quattro finali disputate con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni e quando l’argentino ha trovato il gol i nerazzurri hanno sempre vinto (entrambi in Supercoppa Italiana: 12/01/2022 v Juventus e 18/01/2023 v Milan).