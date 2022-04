Derby di Coppa, un'epopea lunga 64 anni tra San Siro e Pechino

INTER-MILAN STORY

Fuori dal campionato, in partite ufficiali, le milanesi si sono incontrate 31 volte con 13 vittorie rossonere, 8 nerazzurre e 10 pareggi

Una storia nella storia, con incontri leggendari, dalle semifinali di Champions League del 2003 alla finale di Coppa Italia 1977, passando per Pechino e la Supercoppa 2011. I derby milanesi fuori dal campionato, in partite ufficiali, hanno un bilancio favorevole ai rossoneri, che hanno ottenuto 13 vittorie contro le 8 nerazzurre. Dieci, invece, i pareggi in 31 partite totali. Scontri che sono iniziati nel giugno 1958 per arrivare ad aprile 2022.

Il primo derby di Coppa (Italia in questo caso), dunque, è quello che vede il successo per 3-2 del Milan al termine della stagione 57-58, quando, a fine campionato, iniziavano i gironi della Coppa nazionale. E proprio nella fase a gruppi le milanesi si trovano di fronte due volte, con la già citata vittoria rossonera e con il pareggio che manda la squadra guidata da Gipo Viani ai quarti di finale. Data da ricordare come quella del luglio 1977. Un derby assegna la finale di Coppa Italia a San Siro. Vince il Milan 2-0 (gol di Maldera e Braglia) nella partita d'addio al calcio giocato di Sandro Mazzola che, probabilmente innervosito da qualche decisione arbitrale, si lascia andare a una dotta citazione dantesca: "Vuolsi così colà dove si puote".

La stracittadina nei gironi di Coppa Italia, finita 2-2 nel 1981, passa alla storia per il primo gol da professionista di un giocatore che sarà un grandissimo protagonista del calcio italiano e nerazzurro: Beppe Bergomi. Al termine di quella stagione l'Inter solleverà al cielo la Coppa nazionale. Sempre nella stessa manifestazione, nel derby in semifinale del 1985, il Milan riuscirà a guadagnarsi l'atto conclusivo del torneo che poi perderà con la Sampdoria di Vialli e Mancini. I nerazzurri avranno modo di rifarsi dieci anni dopo, negli ottavi di finale della stagione '94/'95. Il grande protagonista è Pierluigi Orlandini, autore di due gol nel doppio confronto, finito con lo stesso risultato (2-1) per l'Inter.

Lo score più rotondo nei derby di Coppa è il 5-0 milanista del 1998, con i nerazzurri che si prenderanno la rivincita nei quarti del 2000 eliminando i cugini. Le stracittadine fuori dal campionato più famose, comunque, restano le semifinali e i quarti della Champions League 2003 e 2005. In entrambe le occasioni a esultare è il Milan che, nel primo caso potrà farlo anche in finale, mentre nel secondo si ritroverà ad asciugarsi le lacrime a Istanbul. Nel 2011 il derby emigra a Pechino per la Supercoppa italiana che va ai rossoneri di Allegri. Il resto è storia recente, da Cutrone che segna nei supplementari in Coppa Italia a fine dicembre 2017, al quarto di finale, sempre nella stessa manifestazione, del 2021 con lo scontro epico Ibra-Lukaku e il gol su punizione di Eriksen che manda avanti Conte. L'ultima è lo 0-0 dell'andata della semifinale di quest'anno. Solo il penultimo capitolo di una storia infinita.