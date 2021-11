Coppa Italia tutta su Mediaset: il programma dei sedicesimi di finale

La Coppa Italia entra nel vivo e a partire dal 14 dicembre si torna in campo per i sedicesimi di finale. Tutte le otto partite in programma, spalmate su tre giorni, saranno trasmesse in diretta su Italia 1 e si partirà con Venezia-Ternana per concludere la serie con Torino-Sampdoria il giovedì sera. Altra sfida tra due squadre di Serie A quella tra Genoa e Salernitana.