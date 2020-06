Coppa Italia: trofeo e medaglie sul tavolo, sarà una premiazione 'fai da te'

Una premiazione "fai da te" quella che andrà in scena all'Olimpico alla fine di Napoli-Juve. Le norme anti virus stravolgono infatti anche il cerimoniale per la consegna della Coppa Italia alla squadra vincitrice. Il trofeo e le medaglie saranno lasciate su un tavolo e i giocatori se le prenderanno da soli salendo su un palco attraverso un percorso che eviterà contatti tra di loro. Non passeranno dunque nelle mani di nessuna autorità - assente anche il presidente della Repubblica Mattarella - prima di finire in quelle dei vincitori.