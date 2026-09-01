COPPA ITALIA

Coppa Italia, Torino-Monza 0-1: Dany Mota elimina i granata

Al 95' non concesso un rigore che sembrava evidente ai granata dopo check al Var

01 Set 2026 - 23:43
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Il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza vede il successo per 1-0 dei brianzoli, che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan: a decidere la sfida dell’Olimpico Grande Torino è un gol di Dany Mota, che regala dunque la prima vittoria a Juric, nonostante un brivido nei primissimi secondi di gara.

Pronti, via e Oristanio colpisce infatti un palo per i padroni di casa: l’attaccante in prestito dal Venezia sfrutta un errore della difesa biancorossa, ma si deve arrendere alla respinta del legno. I granata tornano poi ad affacciarsi in avanti al 5’ con Gineitis, mentre i lombardi si rendono pericolosi sia con Mangas che con Bakoune. Proprio il nativo di Breslavia si conquista quindi un calcio di rigore al 35’: sul dischetto si presenta Dany Mota, ma, dopo una lunga attesa, il Var richiama l’arbitro al monitor e il direttore di gara toglie il penalty poiché preceduto da un fuorigioco.

Il Monza insiste e al 42’ è proprio Dany Mota a colpire una clamorosa traversa con un colpo di testa, prima di siglare l’1-0 brianzolo: il portoghese anticipa tutti sul primo palo e spedisce in rete il cross rasoterra di Forson in pieno recupero di primo tempo (45’+3’), trafiggendo Perri (oggi all’esordio). L’ex Leeds si rifà però in avvio di ripresa, sfoderando una gran parata sul tentativo di pallonetto di Mangas e respingendo poi anche il diagonale di Robinson. Il Toro è in totale affanno e Abate prova allora a scuotere la propria squadra attraverso le sostituzioni, ma ad andare a un soffio dal raddoppio è il Monza: Robinson libera un destro a giro magnifico al 73’ e colpisce il palo, a Perri ormai battuto. Clamoroso è invece l’errore di Zapata, che spedisce sul fondo a un metro dalla porta difesa da Thiam cinque minuti più tardi.

Le emozioni non sono però ancora finite, visto che l’arbitro assegna al Toro un calcio di rigore al 95’, punendo un fallo di mano di Lucchesi: anche questa volta il Var richiama però Perenzoni al monitor e il direttore di gara cambia la propria decisione. Il Monza tira allora un sospiro di sollievo e supera il turno vincendo 1-0, con il Torino che è costretto invece a incassare il terzo ko consecutivo in questo avvio di stagione.

IL TABELLINO
TORINO-MONZA 0-1
Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli (79’ Adams), Comuzzo; Fortini, Luongo (64’ Anjorin), Gineitis, Cacciamani (64’ Aboukhlal); Oristanio (56’ Vlasic); Kulenovic (56’ Zapata), Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Comert, Ilkhan, Fitz-Jim, Carrascosa, Kugyela. Allenatore: Abate
Monza (3-4-2-1): Thiam; Maye (76’ Ziolkowski), Lucchesi, Kouadio; Bakoune, Akinsanmiro (90’ Touré), Folorunsho, Mangas; Forson (70’ Colpani), Robinson (76’ Birindelli); Mota (70’ Cutrone). A disposizione: Tornqvist, Strajnar, Antov, Foe Ondoa, Colombo, Carboni, Mout. Allenatore: Juric
Arbitro: Perenzoni
Marcatori: 45’+3’ Dany Mota
Ammoniti: Kulenovic (T), Folorunsho (M)

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