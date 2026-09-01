Coppa Italia, Torino-Monza 0-1: Dany Mota elimina i granata

Il Monza insiste e al 42’ è proprio Dany Mota a colpire una clamorosa traversa con un colpo di testa, prima di siglare l’1-0 brianzolo: il portoghese anticipa tutti sul primo palo e spedisce in rete il cross rasoterra di Forson in pieno recupero di primo tempo (45’+3’), trafiggendo Perri (oggi all’esordio). L’ex Leeds si rifà però in avvio di ripresa, sfoderando una gran parata sul tentativo di pallonetto di Mangas e respingendo poi anche il diagonale di Robinson. Il Toro è in totale affanno e Abate prova allora a scuotere la propria squadra attraverso le sostituzioni, ma ad andare a un soffio dal raddoppio è il Monza: Robinson libera un destro a giro magnifico al 73’ e colpisce il palo, a Perri ormai battuto. Clamoroso è invece l’errore di Zapata, che spedisce sul fondo a un metro dalla porta difesa da Thiam cinque minuti più tardi.