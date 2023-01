Coppa Italia: pokerissimo Atalanta, la Dea vola ai quarti a suon di gol

ATALANTA-SPEZIA 5-2

Partita ricca d'emozioni e reti al Gewiss Stadium: i nerazzurri chiudono il primo tempo sul 3-2 e arrotondano fino al 5-2 finale nella ripresa. Sugli scudi Lookman e Højlund

Atalanta-Spezia è sinonimo di gol. Ce n'eravamo accorti in campionato, con la rocambolesca rimonta della Dea, e lo spettacolo si ripete in Coppa Italia: la spuntano i nerazzurri, che vincono 5-2 e volano ai quarti, dove troveranno l'Inter. Il primo tempo si chiude sul 3-2, con Lookman (doppietta) assoluto protagonista. Nella ripresa entra Højlund, che firma il poker e propizia l'autorete di Ampadu. Gasperini perde però Scalvini (infortunato).

LA PARTITA

Gol, emozioni e spettacolo. C'è tutto questo nella sfida tra l'Atalanta e lo Spezia, che si ritrovano dopo il pari in campionato e danno vita a una gara entusiasmante: cinque reti nel primo tempo e due nella ripresa per il 5-2 finale, che manda i nerazzurri ai quarti della Coppa Italia. Le squadre partono subito a ritmi forsennati. Dopo dieci minuti di battaglia, passa la Dea: sul corner di Boga, Scalvini svetta e Lookman deve solo correggere in rete con la coscia. Passano due minuti, e l'inglese fa doppietta: uno-due con Zapata, scatto a superare il debuttante Joao Moutinho e 2-0 per l'Atalanta. La partita non è finita, perchè lo Spezia reagisce subito e trova il gol con una perfetta incursione di Ekdal, che s'invola e spiazza Musso con un tiro a incrociare. Gol a profusione al Gewiss, e l'Atalanta al 27' ristabilisce il doppio vantaggio: uno-due mancato tra Zapata e Maehle, con quest'ultimo che buca la sfera, ma il pallone arriva ad Hateboer che batte Zovko. Duvan si vede annullare la rete del poker, Verde va vicino al gol su punizione e segna al 38': Moutinho mette in mezzo e Kovalenko la tocca per il numero dieci, che la piazza in porta col sinistro. Si arriva sul 3-2 dunque, e prima di andare al riposo l'Atalanta colpisce una traversa con Zapata. Nella ripresa, Gasperini perde Scalvini per infortunio e i ritmi si abbassano, fino alla girandola dei cambi: sono ancora i nerazzurri a trovare il gol al 72' con la sassata di Højlund, che colpisce la traversa e il palo prima di entrare in rete. C'è spazio anche per Muriel, ma Zovko vola ad evitare il pokerissimo. Le emozioni non sono ancora finite, con Nzola vicino al 4-3 e il quinto gol della Dea, propiziato dall'autorete di Ampadu: Højlund colpisce il palo con un tocco morbido e la palla va a sbattere sul gallese, che non può far nulla per evitare il tocco in rete. Finisce così, col 5-2 dell'Atalanta, che si qualifica ai quarti: sfiderà l'Inter in un match tutto nerazzurro.

LE STATISTICHE

• L'Atalanta ha segnato 17 gol considerando tutte le competizioni nel 2023, piú di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei da inizio anno solare.

• L'Atalanta ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia per tre stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia.

• Giorgio Scalvini è il più giovane difensore dei maggiori cinque campionati europei ad aver sia segnato che servito un assist in stagione considerando tutte le competizioni.

• Da inizio 2023, solamente Marcus Rashford e Wissam Ben Yedder (entrambi cinque) hanno segnato di più di Ademola Lookman tra i giocatori dei cinque campionati europei contando tutte le competizioni in corso (quattro alla pari di Lautaro Martinez e Jonathan David).

• Da inizio ottobre, solo Victor Osimhen (11) ha segnato più gol di Ademola Lookman (10) tra i giocatori di Serie A in tutte le competizioni.

• Sesto gol in questa stagione per Rasmus Hojlund. Solamente Youssoufa Moukoko (classe 2004) e Jamal Musiala (classe 2003) sono più giovane del danese tra gli attaccanti con almeno cinque gol in tutte le competizioni dei maggiori cinque campionati europei 2022/23.

• Sesto gol in stagione per Rasmus Hojlund. Il danese (classe 2003) è il più giovane tra chi conta almeno sei realizzazioni tra i giocatori di Serie A in tutte le competizioni 2022/23.

• L’Atalanta ha subito almeno due gol per due gare interne in Coppa Italia per la prima volta dal 1994 (tre in quel caso).

• Era da gennaio 2020 che l’Atalanta non realizzava almeno cinque gol in due gare di fila contando tutte le competizioni (5-0 v Milan e Parma in Serie A).

• Lo Spezia ha subito almeno tre reti per tre incontri consecutivi di Coppa Italia per la prima volta. Gli Aquilotti hanno incassato 12 reti in totale nelle ultime tre gare, tanti come nelle precedenti cinque nella competizione.

• Entrambe le doppiette di Ademola Lookman in questa stagione sono state realizzate al Gewiss Stadium (v Salernitana in Serie A e v Spezia in Coppa Italia).

• Duvan Zapata ha fornito due assist in un singolo match con l’Atalanta dalla prima volta dalla gara d’andata della semifinale contro il Napoli della Coppa Italia 2020/21, giocata il 10 febbraio 2021.

• Giorgio Scalvini ha preso parte ad almeno una rete per due gare di fila per la prima volta in carriera (gol v Salernitana in Serie A, assist v Spezia in Coppa Italia): tante partecipazioni attive quante nelle precedenti 69 gare con l’Atalanta contando tutte le competizioni (due, due gol).

• A partire dalla stagione 2017/18, Daniele Verde ha realizzato sette gol in Coppa Italia - di cui tre in questa edizione, meno solo di Walid Cheddira nella Coppa Italia 2022/23 (cinque) - solo Kristorf Piatek (12) e Federico Chiesa (nove) ne hanno segnati di più nella competizione tra quelli che militavano in Serie A nel periodo.

• Mbala Nzola è l’unico giocatore dello Spezia a vantare almeno un gol e un assist in due competizioni distinte in questa stagione (nove gol e un assist in Serie A, due reti e un passaggio vincente in Coppa Italia).

• L’Atalanta è la squadra contro la quale Mbala Nzola conta più partecipazioni attive a rete in tutte le competizioni (cinque, tre gol e due assist per l’angolano contro la Dea).

• L'Atalanta ha segnato almeno tre gol in due primi tempi di fila considerando tutte le competizioni per la seconda volta nella gestione Gasperini, la prima tra settembre e ottobre 2020 (tre gare).

• L’Atalanta è l’unica squadra contro la quale Albin Ekdal ha realizzato un gol in Italia in due competizioni distinte (uno questa sera con la maglia dello Spezia e uno con la maglia del Cagliari in Serie A, il 2 settembre 2012).

• Secondo gol in questa stagione per Hans Hateboer contando tutte le competizioni, dopo quello realizzato contro l’Empoli in Serie A: solamente nel 2018/19, l’olandese ha realizzato più gol in una singola stagione (sei in quel caso).