Coppa Italia, Pioli rischia tutto: largo ai giovanissimi

COPPA ITALIA

Contro i sardi a riposo tutti i big: squadra più che sperimentale per centrare i quarti

© Getty Images Nemmeno il tempo di mandare giù il brodino di una vittoria in campionato che ha rimesso le cose un po' a posto in zona Champions, che Stefano Pioli rischia tutto sul tavolo della Coppa Italia (questa sera alle 21 diretta su Canale 5 e streaming su sportmediaset.it) e manda in campo contro il Cagliari un Milan del tutto inedito e imbottito di giovani. Riposano i big, e questo era più che prevedibile, ma il larghissimo turnover è un salto nel futuro apparentemente prematuro che solo il campo dirà quanto corretto. Fatto sta che al Meazza, dopo gli esordi di Camarda, Simic e Zeroli, toccherà a Jimenez e Chaka Traoré, altri due prodotti della Primavera rossonera che dovranno essere presi per mano da papà Theo Hernandez e capitan Calabria, praticamente i più esperti in campo contro i sardi.

Del Milan che ha battuto il Sassuolo resta poco o niente. Maignan farà spazio a Mirante in porta, Simic e Jimenez, uno al centro e uno a sinistra, completeranno la linea difensiva composta appunto da Calabria e Theo (ancora al centro). Adli e Reijnders formeranno la cerniera di centrocampo e dovranno coprire le spalle a Chukwueze, schierato al posto di Pulisic, Romero e Traoré. Il centravanti sarà Jovic. Quindi fuori Giroud, Leao e anche Loftus-Cheek, sperando che tanto basti per avere la meglio sulla squadra di Ranieri, ritoccata anch'essa ma un pelo più vicina a quella migliore.

Eccolo il Cagliari: Radunovic in porta, difesa con Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos e Obert, mediana con Deiola, Makoumbou e Jankto, Mancosu sulla trequarti (in ballottaggio con Sulemana), Luvumbo e Petagna in attacco. Chi passa troverà nei quarti la vincente di Atalanta-Sassuolo e in semifinale quella di Fiorentina-Bologna. Il tuttto in un tabellone addolcito dall'eliminazione a sorpresa dell'Inter che, in qualche modo, rende la strada verso la finale decisamente più praticabile e, si pensava, da sfruttare. Argomento che non stuzzica particolarmente Stefano Pioli che ha deciso di provare a giocarsela con i ragazzini. Magari avrà ragione lui e il primo azzardo del 2024 sarà vincente. Ma attenzione a non inciampare subito. Fallire un altro obiettivo stagionale sarebbe un imperdonabile delitto.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Luvumbo, Petagna.