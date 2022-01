Coppa Italia, Lazio-Udinese: Pussetto travolge Sarri a bordocampo

Curioso episodio durante i tempi supplementari di Lazio-Udinese di Coppa Italia. Sulla fascia sinistra bianconera va in scena il duello a tutta velocità Pussetto-Lazzari quando il biancoceleste contrasta l'avversario che finisce fortuitamente contro Maurizio Sarri che era a bordocampo a dare indicazioni alla squadra. Allenatore e argentino cadono a terra doloranti per poi rialzarsi per fortuna senza conseguenze: tutto chiuso con un sorriso e un abbraccio.