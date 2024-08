Coppa Italia, subito eliminate Venezia e Parma: avanzano Brescia e Palermo

COPPA ITALIA

Al Rigamonti volano le Rondinelle, trascinate da Borrelli e dalla doppietta di Olzer: ora il Monza

Altre due squadre di Serie A salutano la Coppa Italia. Il Venezia, infatti, perde 3-1 in casa del Brescia, con le Rondinelle trascinate da Borrelli (14') e dalla doppietta di Olzer (46' e 82'): inutile il colpo di testa di Idzes all'89'. La formazione di Maran si guadagna la sfida al Monza. Al Tardini, invece, il Palermo batte 1-0 il Parma grazie al gol nel recupero del primo tempo di Insigne: i rosanero affronteranno il Napoli.

BRESCIA-VENEZIA 3-1

Continua a stupire la Coppa Italia 2024/2025: dopo il Verona, saluta anche il neopromosso Venezia di Di Francesco, battuto 3-1 a Brescia. Eppure, al Rigamonti sono i lagunari a partire meglio, visto che al 13' Gytkjaer, l'uomo promozione, centra il palo, ma sul ribaltamento dell'azione passano le Rondinelle, avanti grazie al perfetto colpo di testa di Borrelli. Nel secondo tempo ci si aspetta una squadra ospite arrembante, invece sono i padroni di casa, dopo appena 15 secondi, a trovare il raddoppio con Olzer, lanciato solo davanti a Joronen. La formazione di Di Francesco non riesce a rendersi pericolosa se non con un colpo di testa di Gytkjaer che finisce comunque a lato, poi Lezzerini blocca la punizione a due di Idzes e Cistana ed è attento su Crnigoj. Alla fine, le Rondinelle la chiudono con Olzer, che rientra sul sinistro e cala il tris con un potente mancino. Inutile, nel finale, il colpo di testa di Idzes, che all'89' fissa il risultato sul definitivo 3-1. Per il Brescia c'è ora la sfida con il Monza: chi vince affronta il Bologna agli ottavi di finale.

PARMA-PALERMO 0-1

Dopo Verona e Venezia, un'altra di Serie A saluta la Coppa Italia: è il Parma, che sbaglia un rigore e perde 1-0 in casa contro un Palermo eroico e cinico. I crociati hanno l'occasione di sbloccarla a metà primo tempo, quando Nikolaou interviene in ritardo in area su Man, ma dal dischetto Gomis ipnotizza il romeno cancellando il possibile 1-0. Nel recupero del primo tempo passa allora la formazione rosanero, con Insigne che riceve da calcio d'angolo da Diakité e da posizione decentrata spara di sinistro mettendola sotto la traversa, bucando Chichizola. Nella ripresa, i gialloblù spingono ma senza avere grandi occasioni se non nel finale, quando ancora Gomis è strepitoso prima su Bonny, poi su Circati, che colpisce di testa da corner ma trova la meravigliosa opposizione dell'estremo difensore rosanero. Inutile il forcing finale nel recupero: il Palermo fa il colpaccio e si guadagna la sfida ai sedicesimi di finale con il Napoli, che ospiterà i siciliani al Maradona.