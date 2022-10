Coppa Italia: la Cremonese passa, Modena ko ai supplementari

CREMONESE-MODENA 4-2 DTS

I grigiorossi sembrano in controllo, ma vengono ripresi da Diaw e devono passare dall'extra-time: decisiva la doppietta di Sernicola. Ora, il Napoli



© Getty Images La Cremonese raggiunge gli ottavi di Coppa Italia, dove troverà il Napoli di Luciano Spalletti. I grigiorossi hanno bisogno dei supplementari per sconfiggere 4-2 il Modena, in dieci dal 21' e bravo a mantenere il risultato in bilico anche dopo l'uno-due dei lombardi. Okereke (77') e Felix (84') sembrano chiudere la sfida, ma le due reti di Diaw in un minuto (89' e 90') mandano tutti all'extra-time, dov'è decisiva la doppietta di Sernicola.

CREMONESE-MODENA 4-2 dts

La Cremonese vola agli ottavi di Coppa Italia, regalandosi la sfida al Napoli: sconfitto 4-2 il Modena ai supplementari, coi canarini che resistono e sanno reagire nonostante l'inferiorità numerica dal 21'. Ampio turnover per entrambe le squadre allo Zini e, dopo la prima chance per gli ospiti, sono in grigiorossi ad andare vicinissimi al gol all'11': Buonaiuto rientra sul destro e scaglia un gran tiro, Seculin devia in tuffo. Lo scenario si ripete due minuti più tardi, col tiro dell'esterno e un palo colpito dalla Cremonese, che rischia grosso al 17': Bonfanti approfitta dell'errore di Vasquez, ma sbaglia la misura del pallonetto. Il buon momento del Modena viene danneggiato dal rosso a Magnino, espulso per doppia ammonizione al 21'. I canarini ridisegnano il loro scacchiere e non corrono rischi, quindi si va al riposo sullo 0-0. Tesser inserisce Diaw per irrobustire l'attacco e il centravanti sfiora subito il gol, colpendo sull'esterno della rete. Al 55', invece, si rinnova il duello Buonaiuto-Seculin: lo vince ancora il portiere, deviando la girata del 10 grigiorosso. L'equilibrio viene spezzato solo al 77', col vantaggio della Cremonese: cross di Buonaiuto, Okereke sale in cielo e batte Seculin di testa. I grigiorossi raddoppiano all'84', col tap-in di Felix Afena-Gyan dopo la traversa di Buonaiuto su punizione, ma il Modena pareggia clamorosamente nel finale: Diaw trasforma il rigore concesso per fallo di Hendry all'89', e un minuto dopo sfrutta un errore nel retropassaggio dell'ex Bruges per il pareggio. Subentro-horror per lo scozzese e si va ai supplementari, ricchi di occasioni per entrambe le squadre. La sfida perde due protagonisti, con gli infortuni di Diaw e Buonaiuto, e viene chiusa da Sernicola: il terzino fa festeggiare la Cremonese con due precisi tiri e la doppietta da subentrante. Finisce 4-2 per i grigiorossi, che sfideranno il Napoli negli ottavi.