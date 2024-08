Coppa Italia: Verona out a sorpresa, avanti Cesena e Cremonese

COPPA ITALIA

Gli scaligeri hanno cambiato tanto e devono registrare la difesa: l'autogol di Montipò e la rete di Shpendi valgono il 2-1, subito in gol Tengstedt. Grigiorossi avanti ai rigori

Fortissime emozioni nelle prime gare di questo sabato della Coppa Italia, che ci consegna subito un'eliminazione a sorpresa dalla Serie A. L'Hellas Verona saluta la competizione, mostrando evidenti problemi difensivi: Coppola non basta per evitare la sconfitta e il passaggio del turno del Cesena, che batte 2-1 gli scaligeri. Avanti anche la Cremonese, che elimina il Bari ai rigori: decisivi gli errori di Vicari e Oliveri.

HELLAS VERONA-CESENA 1-2

La Coppa Italia ci regala un'assoluta sorpresa, con l'eliminazione dell'Hellas Verona. Gli scaligeri cadono infatti tra le mura amiche, dimostrando che servono ancora rinforzi per completare una rosa che ha vissuto un'altra rivoluzione. Sogna il Cesena, che passa grazie a una grande partita ed espugna il Bentegodi col punteggio di 2-1. Un'Hellas sperimentale rischia grosso sin dai primissimi minuti, con Kargbo a fare a fette la difesa gialloblù coi suoi tagli in profondità. Fioccano le occasioni per i romagnoli, che passano solo per una sfortunata autorete: Montipò prova ad evitare la rete rivale, ma finisce col deviare la palla in porta al 45'. Nel maxi-recupero Shpendi si vede annullare il bis, ma colpisce al 49': questa volta Kargbo fa l'assist e il fratello d'arte (di Stiven) deve solo insaccare in rete. L'Hellas cambia molto e la riapre con l'ingresso di Tengstedt, appena arrivato dal Benfica: il norvegese colpisce in tap-in e firma il 2-1 al 76'. Nel finale l'Hellas spinge a caccia del pari, ma rischia solo di subire la terza rete: Coppola salva i suoi in due occasioni, con Antonucci e Adamo vicini al tris. Finisce 2-1 e il Cesena sogna: sfiderà Frosinone o Pisa, con l'obiettivo di guadagnarsi gli ottavi contro l'Atalanta.

CREMONESE-BARI 5-4 dcr (1-1)

Si interrompe subito la corsa del Bari, che saluta la Coppa Italia e viene eliminato dalla Cremonese: decisivi i rigori. Spingono in avvio i Galletti, che si costruiscono un'occasione con Lasagna e mettono in difficoltà una formazione grigiorossa che privilegia un assetto difensivo. La prima mezz'ora ha un'ottima intensità, poi i ritmi calano allo Zini e con loro le emozioni. Di tutt'altro calibro la ripresa, che si apre immediatamente con una grande chance per la Cremonese: Vazquez, subentrato all'infortunato Johnsen, colpisce il palo. Sibilli impegna Fulignati e il Bari ci crede, ma al 67' passa in svantaggio: Castagnetti imbuca per De Luca, che supera Radunovic con un pallonetto d'autore. Il vantaggio della Cremo dura solo tredici minuti, perché all'80' ecco il pareggio: lo firma Manzari, che beffa Fulignati con l'aiuto di una deviazione. Non ci sono altre emozioni e si va ai rigori, dove trionfano i padroni di casa: decisivi gli errori di Vicari e Oliveri per il Bari, che esce di scena nel sesto tiro dal dischetto. Avanti la Cremonese, che aspetta la vincente di Cagliari-Carrarese. Chi passerà da questo lato del tabellone, sfiderà agli ottavi la Juventus.