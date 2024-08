Coppa Italia: Meret manda avanti il Napoli, passa anche l'Empoli

COPPA ITALIA

La prima volta di Conte è senza reti: il portiere para due rigori e firma la qualificazione. Avanti i toscani, che sconfiggono 4-1 il Catanzaro

© Getty Images Il primo Napoli di Conte rischia una clamorosa beffa in Coppa Italia, dove arriva solo uno 0-0 col Modena. Si va così ai rigori e Cheddira sbaglia, mettendo a rischio la qualificazione degli ex campioni d'Italia. Per fortuna del tecnico, Meret para i penalty di Battistella e Zaro, firmando l'accesso ai sedicesimi. Avanza anche l'Empoli, che vince e convince contro il Catanzaro: il 4-1 porta le firme di Fazzini (doppietta), Colombo ed Esposito.

NAPOLI-MODENA 4-3 dcr (0-0)

La prima volta di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è tutt'altro che semplice o scorrevole: i suoi non trovano il gol e hanno bisogno dei rigori per sconfiggere il Modena. L'ex Inter e Juventus schiera, come da attese, il suo Napoli col 3-4-2-1: Di Lorenzo gioca da braccetto destro, Mazzocchi-Spinazzola gli esterni, Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Raspadori. Non c'è Osimhen, relegato in tribuna per preservare il gruppo ed evitare situazioni spiacevoli con un attaccante che ha chiesto la cessione. L'avvio è propositivo per il club azzurro, che come da paradigma contiano aggredisce sugli esterni: efficace Mazzocchi, si inserisce regolarmente anche Spinazzola. Gagno respinge su Politano e il Modena c'è, con la traversa di Palumbo alla mezz'ora. Il copione si ripete nella ripresa, dove si consuma l'assedio totale del Napoli. Gagno salva su Kvaratskhelia e si ripete su Lobotka nel recupero, mentre Olivera non centra la porta. A nulla serve l'assedio totale ordinato da Conte, che inserisce anche Ngonge e Cheddira per passare alle quattro punte: i suoi chiudono con 28 tiri e il 75% di possesso palla, ma hanno le polveri bagnate. Si rimane sullo 0-0, il Modena ottiene ciò che sperava e si va ai rigori. Qui Conte trema, dopo l'errore di Cheddira, per poi esultare. Meret para infatti i penalty di Battistella e Zaro, mandando avanti i suoi e consegnando i 16mi agli azzurri: ora Parma o Palermo, sognando gli ottavi contro la Lazio.

EMPOLI-CATANZARO 4-1

Il nuovo Empoli di Roberto D'Aversa è ancora un cantiere in via di (ri)costruzione, ma riparte da una grande vittoria. I toscani superano infatti brillantemente il loro debutto in Coppa Italia, sconfiggendo 4-1 il Catanzaro e regalandosi i sedicesimi di finale: qui sfideranno la vincente di Torino-Cosenza, col sogno del derby contro la Fiorentina. D'Aversa schiera i suoi con un 3-5-2 e lancia subito i neoacquisti Colombo ed Esposito, che compongono una coppia d'attacco dalle tinte rossonerazzurre. Bastano otto minuti per la prima rete stagionale, che porta la firma di Jacopo Fazzini. Il centrocampista la sblocca dopo soli otto minuti, ma il Catanzaro pareggia con Bonini (13') e prova a riaprire i giochi. Un sogno, quello dei calabresi, che non dura. Nella ripresa infatti ecco l'uno-due firmato da Colombo (48') ed Esposito (56'), che chiude definitivamente i giochi. D'Aversa rimescola le carte e, nel finale, i suoi calano anche il poker: ecco la doppietta di Fazzini per il 4-1 al 93', un risultato pesantissimo per un Catanzaro che ha cambiato pelle. L'Empoli passa il turno, vince e convince. Settimana prossima la prova del nove in Serie A, per una rosa ancora da perfezionare in vari ruoli.