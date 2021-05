Coppa Italia: ipotesi deroga al coprifuoco per la finale Atalanta-Juventus

L'IPOTESI

Per fare in modo che i 4.300 spettatori presenti possano assistere alla gara fino alla fine

Secondo quanto si apprende da fonti di Governo, si va verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle ore 21:00. Un modo per permettere ai 4.300 spettatori che saranno presenti sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia di poter assistere alla gara per intero e poter far ritorno a casa senza incorrere in sanzioni. Getty Images

Per poter fare ritorno a casa anche durante il coprifuoco che scatterà alle 22, basterà il biglietto della partita con l'autocertificazione. Con la deroga si eviterà, così, di assistere a scene surreali come quelle andate in scena giovedì scorso al Foro Italico durante il match degli Internazionali d'Italia di tennis tra Sonego e Thiem, quando il protarsi della partita al terzo set aveva indotto gli organizzatori a sospenderla alle 21.30, far rientrare i giocatori negli spogliatoi e procedere all'evacuazione degli spettatori dall'impianto, in modo che i presenti potessero tornare a casa senza incorrere nella violazione del coprifuoco.