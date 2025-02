Coppa Italia: Inter con le seconde linee, Lazio per vendicare il 6-0 tennistico

Per restare ancora in corsa su tre fronti, al Meazza l'Inter è chiamata a battere la Lazio, ma l'ex allenatore dei biancocelesti è intenzionato comunque a effettuare un massiccio turnover, con la coppia Taremi-Arnautovic dal 1' e l'inserimento di Asllani e Zielinski in mediana insieme a Mkhitaryan per far rifiatare i titolarissimi Barella e Calhanoglu. Di sicuro in campo non ci sarà invece Zalewski, costretto a fermarsi per un risentimento al soleo. Per il resto dietro dovrebbe toccare a Pavard, De Vrij e Bisseck, mentre sulle corsie dovrebbero agire Darmian da una parte e Dimarco dall'altra.