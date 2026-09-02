Coppa Italia, il Sassuolo batte il Frosinone ai rigori e vola agli ottavi

Nonostante il gol subito, la squadra di Alvini non si scompone, e nel recupero trova il gol del pari con Terzic, autore di un bel tiro dal limite dell’area di rigore su Grillitsch. Nella ripresa è il Frosinone a farsi preferire, e trova il gol del vantaggio con Cichella, entrato a inizio secondo tempo. Dopo una lunga revisione al VAR, però, l’arbitro decide di annullare la rete per un precedente fallo su Kieron Bowie. Nel finale è ancora il Frosinone a rendersi pericoloso prima con Bobcek, poi con Hasa, scatenato negli ultimi minuti. Senza supplementari, le due squadre vanno direttamente ai rigori: Bobcek, Berardi, Fayed, Esposito, Zerbin e Thorstvedt non sbagliano, ma il primo errore arriva per i gialloblù con Amey. Bakola segna quello successivo per i neroverdi, ed è l’errore di Hasa nel finale a far qualificare il Sassuolo, che agli ottavi incontrerà la Juventus.