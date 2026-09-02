Coppa Italia, il Sassuolo batte il Frosinone ai rigori e vola agli ottavi

Sarà il Sassuolo l’avversaria della Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. In una partita dove entrambe le squadre sono scese in campo al Mapei Stadium con buona parte delle seconde linee, sono i padroni di casa a partire subito meglio, e al 36’ passano in vantaggio con Benjamin Dominguez, appena arrivato dal Bologna nella sessione di calciomercato appena conclusasi.
Nonostante il gol subito, la squadra di Alvini non si scompone, e nel recupero trova il gol del pari con Terzic, autore di un bel tiro dal limite dell’area di rigore su Grillitsch. Nella ripresa è il Frosinone a farsi preferire, e trova il gol del vantaggio con Cichella, entrato a inizio secondo tempo. Dopo una lunga revisione al VAR, però, l’arbitro decide di annullare la rete per un precedente fallo su Kieron Bowie. Nel finale è ancora il Frosinone a rendersi pericoloso prima con Bobcek, poi con Hasa, scatenato negli ultimi minuti. Senza supplementari, le due squadre vanno direttamente ai rigori: Bobcek, Berardi, Fayed, Esposito, Zerbin e Thorstvedt non sbagliano, ma il primo errore arriva per i gialloblù con Amey. Bakola segna quello successivo per i neroverdi, ed è l’errore di Hasa nel finale a far qualificare il Sassuolo, che agli ottavi incontrerà la Juventus.
IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Leysen, Obrador (10’ s.t. Van der Brempt); Ghion, Lipani (20’ s.t. Esposito), Thorstvedt; Volpato (10’ s.t. Berardi), Bowie (35’ s.t. Bakola), Dominguez (10’ s.t. Laurienté). All.: Alberto Aquilani.
FROSINONE (4-3-3): Desplanches; Mbiayi; Akpoguma (17’ s.t. Fayed), Amey, Terzic (17’ s.t. Cittadini); Hasa, Grillitsch (1’ s.t. Cichella), El Azzouzi (35’ s.t. Masini); Fini, Birligea (17’ s.t. Bobcek), Zerbin. All.: Massimiliano Alvini.
MARCATORI: 36’ Dominguez (Sassuolo), 45’+2 Terzic (Frosinone)
ARBITRO: Calzavara
AMMONITI: Akpoguma (F), Cinquegrano (S), Turati (S), Alvini (F), Masini (F)
ESPULSI: -