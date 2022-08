Coppa Italia, il programma dei 16esimi: via il 18/10 con Genoa-Spal e Torino-Cittadella

© ipp

La Lega Serie A ha reso noto il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma dal 18 al 20 ottobre. Martedì 18 andranno in scena Genoa-Spal (ore 18) e Torino-Cittadella (ore 21), mercoledì 19 spazio alle sfide Spezia-Brescia (ore 15), Parma-Bari (ore 18) e Udinese-Monza (ore 21). Giovedì 20 sarà il turno di Cremonese-Modena (ore 15), Sampdoria-Ascoli (ore 18) e Bologna-Cagliari (ore 21). Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva su Italia1.