Coppa Italia, gol annullato a Bennacer: per Mariani il fuorigioco di Kalulu è attivo

Un episodio destinato a far discutere a lungo quello avvenuto attorno al 20' del secondo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan: sugli sviluppi di un corner a favore dei rossoneri la palla viene toccata da Tomori verso il limite dell'area, Bennacer colpisce al volo e trafigge un immobile Handanovic accorciando le distanze sul 2-1. I nerazzurri protestano per un tocco di mano del difensore inglese, ma le immagini mostrano chiaramente che avviene col petto. Mariani però attende a convalidare, perché al momento del tiro Kalulu si trovava oltre la linea difensiva avversaria. Il direttore di gara viene richiamato al monitor dal Var per valutare se il fuorigioco è attivo o meno e dopo una lunga revisione decide che il francese si trova sulla traiettoria del pallone al momento del tiro e, dunque, può condizionare il mancato intervento di Handanovic: gol annullato.

Getty Images