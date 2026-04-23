Coppa Italia, ecco perché questa Lazio non parte battuta nella finale contro l'Inter

Se l partita si giocasse tra pochi giorni, Sarri per ridurre la differenza con l’Inter potrebbe pensare di attaccarla dove oggi è più vulnerabile, per esempio sulla fascia sinistra dei nerazzurri dove Dimarco sta attraversando un periodo complicato mentre Bastoni non viene utilizzato perché ha avuto una stagione complicata. Altro accorgimento potrebbe essere quello di studiare bene i movimenti del finto centravanti, un tipo di ruolo che spesso in passato ha un po’ scombussolato la difesa interista (sia con Simone Inzaghi che con Chivu). E poi saranno fondamentali i duelli, su tutti viene in mente Nuno Tavares-Dumfries.