BUONI & CATTIVI: il Palermo vola con Segre, cuore di capitano, e il vento del Nord

Pippo Inzaghi sbanca il banco: il suo Palermo fa pokerissimo in Coppa (5-2 al Mantova) e cala il poker stagionale. Percorso netto, quattro partite e 4 vittorie: 2-0 al Lecce in Coppa, in B 1-0 alla Juve Stabia e 3-2 ad Arezzo e adesso il passaggio agli Ottavi dove i rosanero troveranno il Bologna. L'impressione è che il Palermo-2 valga tranquillamente la Serie A esattamente come la formazione titolare.