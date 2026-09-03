COPPA ITALIA

Coppa Italia, Pohjanpalo e Johnsen decisivi: il Palermo batte il Mantova e vola agli ottavi

I rosanero vanno in vantaggio di due gol, ma si fanno riprendere in tre minuti nella ripresa. Poi ci pensano Pohjanpalo e Johnsen a regalare il 5-2 finale alla squadra di Inzaghi

03 Set 2026 - 20:12
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Partita vivace e ricca di emozioni tra Palermo e Mantova nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rosanero si fanno rimontare il doppio vantaggio acquisito nel primo tempo e poi salgono nuovamente in cattedra fino al 5-2 finale. 

La partita

 Sarà il Palermo l’avversario del Bologna agli ottavi di Coppa Italia. I rosanero passano in vantaggio dopo 9 minuti grazie al primo gol di Gabriel Strefezza dal suo arrivo in Sicilia. Le due squadre si affrontano a viso aperto sul terreno di gioco del Barbera, e gli ospiti trovano il pareggio con Gliozzi. Il centravanti del Mantova si trova però in posizione irregolare, e dopo un check del VAR l’arbitro Di Marco comunica l’annullamento della rete. Dal possibile 1-1 al 2-0 in favore della squadra di Inzaghi passa una manciata di secondi: Vavassori, tra i migliori della partita, con una bella giocata si guadagna un calcio di rigore per fallo di Castellini, e Palumbo non sbaglia dagli undici metri.
Nella ripresa il Mantova tenta da subito di recuperare lo svantaggio, e ci riesce nel giro di appena 3’. Il primo gol arriva con Ruocco, autore di un bel destro a giro sugli sviluppi di un contropiede; il secondo invece con Kouda, che batte Fortin con un tiro di prima indirizzato all’angolino basso. Col passare dei minuti il Palermo cresce, e Inzaghi mette dentro Pohjanpalo oltre a Johnsen, già entrato a inizio secondo tempo. Al 70’ i rosanero tornano in vantaggio proprio sull’asse tutto scandinavo: l’esterno parte in contropiede e serve il centravanti che, davanti alla porta, non può sbagliare. Dinamica simile anche per il gol del 4-2, arrivato all’89’, con Johnsen che riceve palla da Segre e batte Bardi. A recupero ormai scaduto c’è anche spazio per il 5-2, ancora con Pohjanpalo: l’attaccante segna a porta quasi vuota dopo l’errore di Bardi, che si fa rubare il pallone nella sua area da Vavassori. La squadra di Inzaghi vola agli ottavi di finale, dove ad attenderla ci sarà il Bologna.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): Fortin; Cassandro, Magnani (15’ s.t. Peda), Barba, Bozzolan; Palumbo (15’ s.t. Hernani), Estevez, Gomes (28’ s.t. Segre); Strefezza (1’ s.t. Johnsen), Gabrielloni (15’ s.t. Pohjanpalo), Vavassori. All.: Filippo Inzaghi.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Del Lungo (32’ s.t. Tomasevic), Cella, Castellini; Cajazzo (1’ s.t. Ruocco), Trimboli (14’ p.t. Kouda), Ignacchiti, Benaissa-Yahia; Chinetti (1’ s.t. Silva), Ilie; Gliozzi (15’ s.t. Vlahovic) . All.: Francesco Modesto

MARCATORI: 9’ Strefezza (Palermo), 45’+6 Palumbo (Palermo), 52’ Ruocco (Mantova), 55’ Kouda (Mantova), 70’ Pohjanpalo (Palermo), 89’Johnsen (Palermo), 90’+5 (Palermo)

ARBITRO: Di Marco

AMMONITI: Ilie (M), Gabrielloni (P), Ruocco (M)

ESPULSI: -

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