Atalanta, Scalvini: "La Coppa Italia per noi è importantissima, daremo il 100%"

ATALANTA

Il difensore nerazzurro, fresco di gol contro la Salernitana: "Possiamo passare il turno, alla Juve penseremo dopo"

LeoVegas.news, sito di infotainment dedicato al calcio e Digital Content Partner dell’Atalanta, ha intervistato il giovane talento nerazzurro Giorgio Scalvini, autore di un gol nel roboante successo per 8-2 contro la Salernitana nell’ultimo turno di Serie A. Nonostante la storica vittoria, ora la testa della squadra di Gasperini è già focalizzata verso la sfida di Coppa Italia di giovedì contro lo Spezia, avversario già incontrato in campionato lo scorso 4 gennaio. Scalvini è consapevole del valore della partita e del torneo e suona la carica ai suoi compagni: "La Coppa Italia per noi è importantissima, cercheremo di prenderci una rivincita della partita che abbiamo giocato a La Spezia e di passare il turno dando il 100% in campo".

La partita contro gli Aquilotti rappresenta l’esordio dei nerazzurri nella competizione in questa stagione e, in caso di successo, ad attendere la Dea nei quarti di finale ci sarebbe l’Inter di Simone Inzaghi. Quella di giovedì alle 15 sarà una sfida da dentro o fuori: “Nelle gare secche devi porre sempre tantissima attenzione, perché se perdi sei fuori - aggiunge Scalvini -. Di conseguenza devi avere il giusto equilibrio tra attacco e difesa. Però penso che con i nostri mezzi abbiamo la possibilità di passare il turno". Dopo poche ore, si torna subito in campo per la Serie A e l’Atalanta sarà impegnata nella trasferta dello Stadium contro la Juventus. Secondo il numero 42 atalantino non ci saranno problemi nel gestire i due incontri ravvicinati: "Alla Juve ci penseremo dopo giovedì, adesso abbiamo la testa e mentalità focalizzate solo sulla Coppa Italia".