"Allegri aggressivo e provocatorio": squalifica e multa in Coppa Italia per l'allenatore della Juventus 

GIUDICE SPORTIVO

Per il tecnico anche 10mila euro di ammenda. Un turno di stop per Brozovic per limite di ammonizioni

Massimiliano Allegri è stato squalificato per una giornata da scontare nella prossima edizione della Coppa Italia dopo l'espulsione rimediata ai supplementari della finale persa contro l'Inter. "Atteggiamento aggressivo e provocatorio" dopo essersi recato nei pressi della panchina avversaria, si legge nella motivazione. Allo stop, per l'allenatore della Juventus è stata aggiunta una multa da 10mila euro per le espressioni di "polemico disappunto e critiche irrispettose" verso l'arbitro Valeri.

Una giornata di squalifica in Coppa Italia è scattata anche per Marcelo Brozovic, protagonista della discussa ammonizione - non tramutata in espulsione dopo un plateale gesto di disappunto - in partita. Per lui con il cartellino giallo, essendo in diffida, è scattato in automatico il turno di stop.