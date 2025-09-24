Coppa Italia, Vieira carica il Genoa: "Obiettivo passare il turno"

Spazio dunque a chi ha giocato meno con Stanciu, Marcandalli e Gronbaek candidati per una maglia da titolare. L'importante per il Grifone sarà lasciarsi alle spalle la gara di Bologna, polemiche per il rigore nel recupero comprese. "Il risultato dell'ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza, ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere. Nel calcio ci sono tante situazioni: alcune le possiamo controllare, altre no. Io non voglio perdere tempo e attenzione su fattori esterni: preferisco concentrarmi su ciò che possiamo controllare, su ciò che possiamo condizionare in maniera positiva, su ciò che dipende da noi. Questa è la nostra responsabilità, ed è così che vogliamo avere un impatto positivo sui risultati".