Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa Italia, Vieira carica il Genoa: "Obiettivo passare il turno"

24 Set 2025 - 17:10
© Getty Images

© Getty Images

Vigilia dei sedicesimi di Coppa Italia per il Genoa di Patrick Vieira atteso domani al Ferraris dalla sfida all'Empoli. Il tecnico francese ha recuperato il portiere Siegrist, candidato a sostituire in Coppa Leali, ed avrà come unico assente Onana.

Genoa che dopo la sconfitta in campionato punta alla qualificazione anche per il morale. "Per me la Coppa Italia è una competizione importante che vogliamo giocare con orgoglio e rispetto. È anche un'opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori, compresi quelli che hanno avuto meno spazio in questa prima parte di stagione-ha dichiarato il tecnico rossoblù-. Tutti dovranno sentirsi parte di questo percorso. Una società che vuole crescere come la nostra deve essere ambiziosa e puntare ad andare avanti il più possibile. La nostra mentalità è che dobbiamo crescere come squadra e superare il turno, l'appetito viene mangiando".

Spazio dunque a chi ha giocato meno con Stanciu, Marcandalli e Gronbaek candidati per una maglia da titolare. L'importante per il Grifone sarà lasciarsi alle spalle la gara di Bologna, polemiche per il rigore nel recupero comprese. "Il risultato dell'ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza, ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere. Nel calcio ci sono tante situazioni: alcune le possiamo controllare, altre no. Io non voglio perdere tempo e attenzione su fattori esterni: preferisco concentrarmi su ciò che possiamo controllare, su ciò che possiamo condizionare in maniera positiva, su ciò che dipende da noi. Questa è la nostra responsabilità, ed è così che vogliamo avere un impatto positivo sui risultati".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

06:03
Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

01:09
Parma-Spezia

Britschgi beffa Sarr dalla distanza, Parma 1-0 Spezia

01:20
DICH GILARDINO PRE TORINO C. ITALIA DICH EDL

Gilardino: "Ci siamo preparati al meglio, darò spazio a chi finora ha giocato meno"

01:43
Viola, falsa partenza

Viola, falsa partenza

01:37
Tudor idolo bianconero

Tudor idolo bianconero

01:26
Pio Esposito cerca gol

Pio Esposito cerca gol

01:39
Napoli, nuovi in attesa

Napoli, nuovi in attesa

00:22
Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

00:28
Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

01:32
MCH BENFICA-RIO AVE 1-1 MCH

Il Benfica di Mourinho fermato sull'1-1 dal modesto Rio Ave

01:47
MCH RACING-VELEZ 1-0 LIBERTADORES MCH

Il Racing del presidente Milito in semifinale di Libertadores

07:28
Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

03:32
Landucci: "Pronti per il Napoli"

Landucci: "Pronti per il Napoli"

01:00
Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

03:37
La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

06:03
Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:15
Fifa, a Dubai prima gara dell'Afghanistan con giocatrici rifugiate
17:10
Coppa Italia, Vieira carica il Genoa: "Obiettivo passare il turno"
16:40
Inter, niente allenamento per Bonny: problemi alla caviglia
16:21
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Parma-Spezia
16:20
Fiorentina, il comunicato su Lamptey: intervento al legamento crociato sinistro