COPPA ITALIA SERIE C: BEFFA MONZA, VINCE LA VITERBESE

08/05/2019

Nulla da fare per il Monza di Cristian Brocchi e del patron Silvio Berlusconi: la Coppa Italia di Serie C va alla Viterbese. Dopo il 2-1 dei brianzoli padroni di casa nell'andata della finalissima, il ritorno finisce infatti 1-0 per i laziali, a segno al 92esimo con un tocco ravvicinato di Atanasov.