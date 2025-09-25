Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Pisa

25 Set 2025 - 20:10

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Pisa, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21.
TORINO (4-3-3): Paleari; Pedersen, Coco, Ismajili, Nkounkou; Tameze, Casadei, Dembele; Ngonge, Adams, Ndje. A disp.: Popa, Wibmer, Ilkhan, Aboukhal, Vlasic, Anjorin, Baldini, Lazaro, Asllani, Birahi, Ginetis, Banguero. All. : Baroni
Pisa( 3-5-2):  Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Hojholt,  Vural, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disp.: Nicolas, vukovic, Tramoni, Touré, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi,Bonfanti. All.: Gilardino.

02:17
Oggi Genoa-Empoli

01:14
Gilardino: "La nostra mentalità? Equilibrio ed intensità"

01:02
MCH RABIOT ACCLAMATO 25/9 MCH

Entusiasmo rossonero: Rabiot acclamato dai tifosi in centro a Milano

01:17
Vagnati: "Atalanta? Siamo dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

Vagnati: "Atalanta? Dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

01:42:51
Genoa-Empoli: partita integrale

01:09
Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

08:05
DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

01:23
Marcandalli ribalta il risultato: Genoa-Empoli 2-1

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:54
Frendrup trova subito il pari, Genoa-Empoli 1-1

01:07
La punizione di Saporiti sorprende Leali, Genoa-Empoli 0-1

01:39
I 70 anni di Rumenigge

01:35
Estro fantasia per Tudor

02:02
Vedi Cagliari e fai gol

01:43
Napoli, serata di gala

02:17
Oggi Genoa-Empoli

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Calcio ora per ora
20:32
Coppa Italia: Genoa agli ottavi, Empoli ko
20:25
Sassuolo, Thorstvedt potrebbe partire dall'inizio contro l'Udinese
20:10
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Pisa
19:57
Europa League: Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali
19:20
Ferrara capitale del calcio dilettantistico con "LND Quarto Tempo"