Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Pisa

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Pisa, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21.
TORINO (4-3-3): Paleari; Pedersen, Coco, Ismajili, Nkounkou; Tameze, Casadei, Dembele; Ngonge, Adams, Ndje. A disp.: Popa, Wibmer, Ilkhan, Aboukhal, Vlasic, Anjorin, Baldini, Lazaro, Asllani, Birahi, Ginetis, Banguero. All. : Baroni
Pisa( 3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Hojholt, Vural, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disp.: Nicolas, vukovic, Tramoni, Touré, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi,Bonfanti. All.: Gilardino.
