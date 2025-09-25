Logo SportMediaset
Calcio

Pogba, si avvicina il rientro

25 Set 2025 - 21:00
© IPA

© IPA

Dopo due anni da dimenticare per Paul Pogba, il rientro in campo sembra finalmente più vicino: a confermarlo è proprio l'allenatore del Monaco, Adi Hutter: "Ci siamo dati tre mesi di tempo. La preparazione è andata bene, si sta avvicinando al gruppo e sta bene fisicamente e mentalmente". L'ex giocatore di Juventus e Manchester United quest'anno non ha ancora strappato una convocazione, ma la sensazione è che il momento si stia avvicinando, visti anche i recenti infortuni di Golovin e Zakaria che hanno ridotto le scelte dell'allenatore. 

22:34
Arrivano le card della serie Calciatori Adrenalyn XL 2025-2026
22:15
Lutto nel calcio inglese: morto il 21enne Billy Vigar, ex primavera dell'Arsenal
21:33
Liga, pari tra Osasuna ed Elche
21:26
Italia-Israele, sindaco Udine: "Uefa valuterà, noi chiediamo cessate il fuoco"
21:00
Pogba, si avvicina il rientro