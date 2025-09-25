Pogba, si avvicina il rientro

Dopo due anni da dimenticare per Paul Pogba, il rientro in campo sembra finalmente più vicino: a confermarlo è proprio l'allenatore del Monaco, Adi Hutter: "Ci siamo dati tre mesi di tempo. La preparazione è andata bene, si sta avvicinando al gruppo e sta bene fisicamente e mentalmente". L'ex giocatore di Juventus e Manchester United quest'anno non ha ancora strappato una convocazione, ma la sensazione è che il momento si stia avvicinando, visti anche i recenti infortuni di Golovin e Zakaria che hanno ridotto le scelte dell'allenatore.