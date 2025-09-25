Logo SportMediaset
Calcio

Italia-Israele, sindaco Udine: "Uefa valuterà, noi chiediamo cessate il fuoco"

25 Set 2025 - 21:26

"La Uefa farà le sue valutazioni. Noi abbiamo già ribadito come la pensiamo: non c'è la possibilità di una festa dello sport con una guerra in corso. Come amministrazione avevamo chiesto il rinvio della partita in una data successiva, come minimo dopo un cessate il fuoco". Lo ha detto all'ANSA Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, commentando la notizia, riportata oggi dal Times, secondo cui la Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Il prossimo 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine è in programma il match Italia-Israele. "Come consiglio comunale ci siamo espressi per tre punti molto chiari - ha aggiunto il primo cittadino -: il rilascio degli ostaggi, il cessate il fuoco, e il riconoscimento della Palestina". "A un anno dalla prima partita tra Italia e Israele - ha concluso De Toni -, vorremmo arrivasse un messaggio diverso e che dalla nostra città si levasse un appello alla pace".

