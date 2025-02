Designati gli arbitri dei primi due quarti di finale di Coppa Italia, trasmessi in esclusiva su Mediaset. Atalanta-Bologna, in programma martedì alle 21 (diretta su Italia 1), è stata affidata a Marinelli, con Serra al Var. Milan-Roma, in programma mercoledì alle 21 (diretta su Canale 5) sarà diretta da Piccinini, con Fabbri al Var.