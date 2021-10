Coppa di Germania: il Borussia M'gladbach fa fuori il Bayern con una cinquina

GERMANIA

Kone e Bensebaini ed Embolo (doppietta per gli ultimi due) stendono i bavaresi 5-0: seconda eliminazione consecutiva ai sedicesimi di DFB-Pokal

Termina già ai sedicesimi di finale l’avventura in Coppa di Germania del Bayern Monaco, eliminato al Borussia-Park dal Borussia Monchengladbach con un perentorio 5-0. Kone (2’) e Bensebaini (15’ e 21’) chiudono la pratica già nel primo tempo. La doppietta di Embolo (51’ e 58’) arrotonda il punteggio. DFB-Pokal “maledetta” per i bavaresi nelle ultime due edizioni: l’anno scorso vennero fatti fuori dall’Holstein Kiel, sempre ai sedicesimi.

Dopo il triplete conquistato nella stagione 2019-2020, la Coppa di Germania è diventata di fatto un assoluto miraggio per il Bayern Monaco, che per la seconda stagione consecutiva viene eliminato ai sedicesimi di finale. Se un anno fa, però, la sconfitta era stata determinata, seppur ai tiri di rigore, da una squadra che militava nella Serie B tedesca (l’Holstein Kiel), questa volta ad avere la meglio è una formazione che, almeno fino alla scorsa stagione, lotta nella Bundesliga per entrare in zona Europa, come il Borussia Monchengladbach. Anche se il punteggio finale è a dir poco disarmante per gli uomini di Nagelsmann: 5-0. A farla da padrona nel primo tempo del Borussia-Park è Ramy Bensebaini: il difensore algerino è infatti autore di una doppietta tra il 15’ e il 21’ con la quale arrotonda il risultato sul 3-0 dopo la rete di Koné dopo nemmeno due minuti di gioco. Nella ripresa entra in scena Embolo: due gol anche per lui (51’ e 57’) e campioni di Germania stesi senza possibilità di appello. Il Bayern fallisce già a fine ottobre uno degli obiettivi stagionali: dopo la conquista della Supercoppa ad agosto, ai bavaresi resta “solo” il campionato (potrebbe conquistare il suo scudetto di fila numero 10) e la Champions League. Per quanto riguarda le altre partite, fuori a sorpresa anche il Bayer Leverkusen, sconfitto in casa 2-1 dal Karlsruher (club di seconda divisione). L’Union Berlino rispetta invece i pronostici della vigilia: 3-1 al Mannheim ai supplementari. Agli ottavi di finale accedono (tra le altre) anche Colonia, Hannover e Bochum.